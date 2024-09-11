Матч звезд «Спартака»: смотреть трансляцию в прямом эфире

Матч звезд московского «Спартака» состоится в среду, 11 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 мск. Игра приурочена к 10-летию открытия домашнего стадиона красно-белых «Лукойл Арены».

Видеотрансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 19.30 мск.

В игре примут участие легенды прошлого и нынешние звезды команды. Известно, что в матче будут участвовать самый титулованный тренер в истории красно-белых Олег Романцев и нынешний наставник москвичей Деян Станкович, а также экс-футболисты Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Роман Павлюченко, Веллитон, Сальваторе Боккетти и др. Также на поле выйдут звездные болельщики «Спартака».

Перед матчем для зрителей будет подготовлена развлекательная программа.