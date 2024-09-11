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Матч звезд «Спартака»: смотреть трансляцию в прямом эфире

Легенды «Спартака» сыграют в матче звезд 11 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Егор Титов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Матч звезд московского «Спартака» состоится в среду, 11 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 мск. Игра приурочена к 10-летию открытия домашнего стадиона красно-белых «Лукойл Арены».

Видеотрансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 19.30 мск.

В игре примут участие легенды прошлого и нынешние звезды команды. Известно, что в матче будут участвовать самый титулованный тренер в истории красно-белых Олег Романцев и нынешний наставник москвичей Деян Станкович, а также экс-футболисты Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Роман Павлюченко, Веллитон, Сальваторе Боккетти и др. Также на поле выйдут звездные болельщики «Спартака».

Перед матчем для зрителей будет подготовлена развлекательная программа.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
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2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
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 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
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