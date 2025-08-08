Матч МФЛ «Сочи» — «Урал» перенесен из-за беспилотной опасности

Матч 18-го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ) между «Сочи» и «Уралом» был прерван из-за беспилотной опасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу команды из Краснодарского края.

«В связи с беспилотной опасностью в городе Сочи матч МФЛ между «Сочи» и «Уралом» был прерван. Ориентировочно встреча будет доиграна завтра, 9 августа, в 8:00 в закрытом для посещения режиме», — говорится в заявлении клуба.

Игра была остановлена на 28-й минуте при счете 0:0. Ранее на территории Сочи и Сириуса объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.