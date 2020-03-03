Мать Криштиану Роналду попала в больницу с подозрением на инсульт

Мать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, Мария Долореш душ Сантуш Авейру попала в больницу, сообщает Mirror.

По информации издания, женщину доставили в больницу Мадейры во вторник, в 5 утра по местному времени, с подозрением на инсульт. Сообщается, что сейчас мать известного форварда находится в сознании и стабильном состоянии. Ей предстоит пройти несколько тестов в ближайшие часы для того, чтобы врачи могли дать окончательное заключение о ее здоровье.

В 2007-м году Мария Долореш победила рак молочной железы, в прошлом году она объявила, что вновь «борется за жизнь» и проходит очередной курс лечения.