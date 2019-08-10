Марселу: "На меня выходили итальянские клубы"

Защитник "Реала" Марселу заявил, что этим летом получал предложения о переходе в итальянские клубы.

"Да, на меня выходили итальянские клубы и предлагали контракт, – цитирует бразильца La Gazzetta dello Sport. – Но правда в том, что "Реал" – мой дом и лучший клуб в мире. И мне в голову не приходило, что я могу надеть форму "Ювентуса" или какой-то другой команды".

Сезон-2019/20 станет для 31-летнего Марселу уже 14-м в составе "Реала". Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2022 года.