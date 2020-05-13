Marca: ФИФА отменит церемонию вручения наград из-за коронавируса

Международная федерация футбола приняла решение не проводить церемонию вручения наград из-за коронавируса, сообщает Marca. Предполагалось, что она пройдет в сентябре в Милане (Италия).

ФИФА не будет определять лучшего игрока года. Им останется нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который выиграл приз в 2019 году.

Frabce Footballдо сих пор не решил, что делать с «Золотым мячом». Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не объявлял о церемонии награждения, которая проводится во время жеребьевки группового этап Лиги чемпионов.

По данным Worldometers, в мире зарегистрировано 4 354 545 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 296 746 летальных исходов, выздоровели 1 609 534 человека.