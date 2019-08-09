"Манчестер Сити" продлил контракт с Гюндоганом до 2023 года

"Манчестер Сити" продлил контракт с полузащитником Илкаем Гюндоганом. Новое соглашение 28-летнего немца истекает в 2023 году, сообщает официальный сайт "горожан".

Гюндоган перешел в "Ман Сити" в 2016 году из дортмундской "Боруссии". С тех пор он провел за клуб 114 матчей и забил 17 мячей.

Вместе с командой он по два раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок английской лиги. Кроме того, в его активе одна победа в Кубке страны.