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Мама Сутормина: «Сын решил помочь детскому тренеру и отправил миллион»

Мама Сутормина рассказал о том, как сын помог своему первому тренеру
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Мама полузащитника сборной России и «Зенита» Алексея Сутормина Лилия рассказала о том, как сын помог своему первому тренеру.

«Да, зарплаты — что у учителей, что у тренеров — мизерные. Когда ты видишь, как человек трудится, конечно, хочется помочь. И Леша решил помочь своему детскому тренеру — Александру Ивановичу Грекову — и перевел миллион рублей. Тот, конечно, был очень растроган и растерян. Он действительно многое дал Леше. И не только Леше, весь наш 1994 год тоже благодарен Александру Ивановичу», — рассказала Лилия Сутормина в программе «Мама знает все».

Сутормин в сезоне-2018/19 дебютировал в основном составе «Зенита», в составе которого стал 3-кратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В составе национальной сборной дебютировал в 2021 году в матче со Словакией, а во втором матче против Словении вывел команду на поле с капитанской повязкой.

Алексей Сутормин
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 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
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 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
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Химки – Динамо
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Сочи – Арсенал
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26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
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Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
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Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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