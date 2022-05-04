Мама Сутормина: «Сын решил помочь детскому тренеру и отправил миллион»

Мама полузащитника сборной России и «Зенита» Алексея Сутормина Лилия рассказала о том, как сын помог своему первому тренеру.

«Да, зарплаты — что у учителей, что у тренеров — мизерные. Когда ты видишь, как человек трудится, конечно, хочется помочь. И Леша решил помочь своему детскому тренеру — Александру Ивановичу Грекову — и перевел миллион рублей. Тот, конечно, был очень растроган и растерян. Он действительно многое дал Леше. И не только Леше, весь наш 1994 год тоже благодарен Александру Ивановичу», — рассказала Лилия Сутормина в программе «Мама знает все».

Сутормин в сезоне-2018/19 дебютировал в основном составе «Зенита», в составе которого стал 3-кратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В составе национальной сборной дебютировал в 2021 году в матче со Словакией, а во втором матче против Словении вывел команду на поле с капитанской повязкой.