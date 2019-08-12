Малком: "То, что говорят в Бразилии, – это ложь. Я рад быть в "Зените"

Нападающий "Зенита" Малком заявил, что не сталкивался с проявлением расизма со стороны болельщиков клуба из Санкт-Петербурга

– Хочу оставаться здесь, в "Зените". Отработать свой контракт, творить историю – цитирует Малкома сайт телеканала "Матч". – То, что говорят в Бразилии, – это ложь. Я рад быть в "Зените", это важный для меня этап карьеры.

– Долго раздумывали над предложением из Петербурга?

– Нет – все очень быстро произошло. Когда я узнал, что это "Зенит", почти сразу согласился. Знал, что для меня это будет хорошим шагом, что предстоит играть в Лиге чемпионов. Заодно буду на виду у России и всего футбольного мира.

Ранее в зарубежной прессе появилась информация, что болельщики из Санкт-Петербурга встретили футболиста расистским отношением во время матча с "Краснодаром" (1:1). Якобы фанаты выразили недовольство присутствием темнокожего футболиста в команде.​