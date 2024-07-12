Любовь Успенская: «Никогда не пропускаю чемпионаты Европы и мира»
Российская певица Любовь Успенская после товарищеского матча «Спартака» против «Динамо» (1:1, пенальти — 4:5) заявила, что следит за крупными футбольными турнирами.
«Футбол — очень темпераментный вид спорта, который всегда хочется смотреть. Никогда не пропускаю чемпионаты Европы и мира. Так получается, что сейчас наша страна не участвует. Но надеюсь, что мы вернемся или расширимся, чтобы еще больше стран принимали участие в наших соревнованиях. Когда я приехала в Москву из Киева, была маленькой девочкой. Я пришла на матч Кубка СССР и начала ругаться и драться со зрителями. Кричала кому-то: «Ты, козел, молчи!» Поняла, что меня нельзя пускать туда, потому что я завожусь. Могу устроить скандал», — заявила Успенская.
Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. В воскресенье Испания сыграет с Англией в финале турнира.
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|И
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Динамо
|0
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|0
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4
|Локомотив
|0
|0
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|0
|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -