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Любовь Успенская: «Никогда не пропускаю чемпионаты Европы и мира»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Российская певица Любовь Успенская после товарищеского матча «Спартака» против «Динамо» (1:1, пенальти — 4:5) заявила, что следит за крупными футбольными турнирами.

«Футбол — очень темпераментный вид спорта, который всегда хочется смотреть. Никогда не пропускаю чемпионаты Европы и мира. Так получается, что сейчас наша страна не участвует. Но надеюсь, что мы вернемся или расширимся, чтобы еще больше стран принимали участие в наших соревнованиях. Когда я приехала в Москву из Киева, была маленькой девочкой. Я пришла на матч Кубка СССР и начала ругаться и драться со зрителями. Кричала кому-то: «Ты, козел, молчи!» Поняла, что меня нельзя пускать туда, потому что я завожусь. Могу устроить скандал», — заявила Успенская.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. В воскресенье Испания сыграет с Англией в финале турнира.

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