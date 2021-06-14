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Луиш Фигу выложил совместное фото с Хабибом Нурмагомедовым

11:43
Хабиб Нурмагомедов (слева) и Луиш Фигу. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов (слева) и Луиш Фигу. Фото Instagram
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Знаменитый португальский футболист Луиш Фигу выложил совместную фотографию с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Брат, было очень приятно снова с тобой увидеться», — написал у себя в Instagram Фигу.

Нурмагомедов перепостил фотографию в свой аккаунт в Instagram и написал: «Просто легенда».

Луиш Фигу является победителем Лиги чемпионов, четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным чемпионом Италии и обладателем «Золотого мяча». У Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в ММА.

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Иван Торопцев все материалы автора
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