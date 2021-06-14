Луиш Фигу выложил совместное фото с Хабибом Нурмагомедовым

Знаменитый португальский футболист Луиш Фигу выложил совместную фотографию с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Брат, было очень приятно снова с тобой увидеться», — написал у себя в Instagram Фигу.

Нурмагомедов перепостил фотографию в свой аккаунт в Instagram и написал: «Просто легенда».

Луиш Фигу является победителем Лиги чемпионов, четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным чемпионом Италии и обладателем «Золотого мяча». У Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в ММА.