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Луис Суарес раскритиковал Марсело Бьелсу: «Он даже не здоровается»

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Бывший нападающий сборной Уругвая Луис Суарес раскритиковал главного тренера национальной команды Марсело Бьелсу.

«На Кубке Америки были ситуации, которые причиняли мне боль. Многие игроки на собрании попросили тренера хотя бы желать им доброго утра, однако он даже не здоровался.

Хочу попросить болельщиков не ругаться на футболистов, если что-то пойдет не так, ведь Бьелса разделил команду даже по способу проведения тренировок», — приводит слова Суареса ESPN.

Суарес объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая 3 сентября. В составе национальной команды форвард провел 143 матча, в которых забил 69 голов.

Луис Суарес
Футбол
Марсело Бьелса
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