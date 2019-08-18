«Луч» посвятил победу над «Факелом» Кулагину
17:20
В матче 9-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Луч» на своем поле победил «Факел» со счетом 3:0. Команда из Владивостока посвятила эту победу полузащитнику Дмитрию Кулагину, который получил серьезную травму в игровом моменте, сообщает Twiiter «Луча».
21-летний хавбек столкнулся с вратарем соперника. В результате он получил перелом челюсти.
Уважаемые болельщики— ФК «Луч» Владивосток (@fcluch_official) August 18, 2019
Сегодняшнюю победную для нашей команды игру с «Факелом» омрачила травма. В её концовке при столкновении с голкипером воронежцев Данилой Ермаковым тяжёлую травму получил полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин. В ближайшее время ему предстоит операция. pic.twitter.com/2IOASEeftq