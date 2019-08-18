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«Луч» посвятил победу над «Факелом» Кулагину

17:20
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В матче 9-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Луч» на своем поле победил «Факел» со счетом 3:0. Команда из Владивостока посвятила эту победу полузащитнику Дмитрию Кулагину, который получил серьезную травму в игровом моменте, сообщает Twiiter «Луча».

21-летний хавбек столкнулся с вратарем соперника. В результате он получил перелом челюсти.

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