«Локомотив» представил тренерские штабы женских команд ЮФЛ

Московский «Локомотив» представил тренерский штаб клубных команд ЮФЛ среди девушек.

В штаб команды ЮФЛ-1 2007-2008 года рождения вошли главный тренер Роман Езопов (категория B-UEFA) и тренер Александр Скиба (категория C-UEFA).

С командой ЮФЛ-2 2009-2010 года рождения будут работать главный тренер Бауман Александр Бауман (категория B-UEFA) и Владислав Осинцев (категория C-UEFA), а команду ЮФЛ-2 2011-2012 года рождения возглавит Евгений Головченко (категория С-UEFA) помогать ему будет Антон Козырев (категория С-UEFA).

Директор департамента развития молодежного футбола Академии ФК «Локомотив», экс-игрок команды РПЛ «Локомотив» Борис Ротенберг-младший прокомментировал назначения специалистов.

«Развитие женского отделения Академии — одна из наших ключевых задач. Очень важно, что удалось в кратчайшие сроки полностью укомплектовать тренерский штаб лицензированными тренерами по всем ключевым возрастам. Уверен, что будущие громкие победы наших девушек не за горами», — цитирует Ротенберга клубная пресс-служба.