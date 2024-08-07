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«Локомотив» представил тренерские штабы женских команд ЮФЛ

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Московский «Локомотив» представил тренерский штаб клубных команд ЮФЛ среди девушек.

В штаб команды ЮФЛ-1 2007-2008 года рождения вошли главный тренер Роман Езопов (категория B-UEFA) и тренер Александр Скиба (категория C-UEFA).

С командой ЮФЛ-2 2009-2010 года рождения будут работать главный тренер Бауман Александр Бауман (категория B-UEFA) и Владислав Осинцев (категория C-UEFA), а команду ЮФЛ-2 2011-2012 года рождения возглавит Евгений Головченко (категория С-UEFA) помогать ему будет Антон Козырев (категория С-UEFA).

Директор департамента развития молодежного футбола Академии ФК «Локомотив», экс-игрок команды РПЛ «Локомотив» Борис Ротенберг-младший прокомментировал назначения специалистов.

«Развитие женского отделения Академии — одна из наших ключевых задач. Очень важно, что удалось в кратчайшие сроки полностью укомплектовать тренерский штаб лицензированными тренерами по всем ключевым возрастам. Уверен, что будущие громкие победы наших девушек не за горами», — цитирует Ротенберга клубная пресс-служба.

Источник: Официальный сайт ФК
Футбол
ЮФЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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Ростов – Рубин
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Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
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