«Локомотив-Казанка» уступил «Пскову-747»
15 августа 2019, 20:53
В матче 5-го тура чемпионата ПФЛ «Локомотив-Казанка» на своем поле уступил «Пскову-747» со счетом 1:2.
После этого матча команда из Пскова набрала 10 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице зоны «Запад».
Олимп — ПФЛ
Группа «Запад»
5-й тур
«Локомотив-Казанка» (Москва) — «Псков-747» (Псков) — 1:2 (1:1)
Голы: Шишаев, 27 (0:1). Миронов, 35 (1:1). Почипов, 89 (1:2).
Удаление: Демьянов (Локомотив-Казанка), 75.
Судья: Абросимов (Санкт-Петербург).
15 августа. Москва. Стадион «Сапсан Арена».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/west/