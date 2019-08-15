«Локомотив-Казанка» уступил «Пскову-747»

В матче 5-го тура чемпионата ПФЛ «Локомотив-Казанка» на своем поле уступил «Пскову-747» со счетом 1:2.

После этого матча команда из Пскова набрала 10 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице зоны «Запад».

Олимп — ПФЛ

Группа «Запад»

5-й тур

«Локомотив-Казанка» (Москва) — «Псков-747» (Псков) — 1:2 (1:1)

Голы: Шишаев, 27 (0:1). Миронов, 35 (1:1). Почипов, 89 (1:2).

Удаление: Демьянов (Локомотив-Казанка), 75.

Судья: Абросимов (Санкт-Петербург).

15 августа. Москва. Стадион «Сапсан Арена».