"Лион" потерял своего капитана до конца сезона

Серьезную травму получил в матче Лиги Чемпионов против греческого "Олимпиакоса" капитан французского футбольного клуба "Лион" Флоран Лавиль. Врачи диагностировали у пострадавшего разрыв коленных связок. Теперь он будет вынужден будет пропустить как минимум шесть месяцев. Во вторник его команда добилась права участвовать во втором этапе Лиги чемпионов, одержав над греками победу с минимальным счетом 1:0.