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Лига Чемпионов. Группа С

Маркао сравнял счет!

22 ноября 2000, 20:30
Лига Чемпионов. Группа С Маркао сравнял счет! Фото "СЭ"
Лига Чемпионов. Группа С Маркао сравнял счет! Фото "СЭ"

   Игра началась в высоком темпе и без разведки. На первой же минуте Тьерри Анри воспользовался нерасторопностью спартаковской защиты и по правому флангу вышел к воротам Филимонова - его удар в дальний угол был неточен. Следующий же опасный момент стал голевым - тот же Анри прокинул мяч между ног Ананко на Сильвинью, и бразилец послал мяч мимо вышедшего из ворот Филимонова в сетку.

   Через две минуты у "Спартака" была возможность сравнять счет - Робсон не успел опередить в борьбе за мяч голкипера "Арсенала" Алекса Маннингера, а Безродный не попал в пустые ворота. Следующая атака москвичей закончилась провалом в обороне и выходом три в два - после передачи Анри мяч оказался у Нванкво Кану. К счастью, Филимонов справился с его ударом и перевел мяч на угловой.

   К пятнадцатой минуте игра успокоилась. "Спартак" не использовал еще два реальных момента  - в первом случае Робсон вылез в офсайд, а во втором Титов не успел к мячу, и тот выкатился за лицевую линию. Кстати, атаки спартаковцев не один раз заканчивались офсайдами - гости умело и к месту применяли "искусственное положение вне игры".

   На исходе первого получаса счет стал равным - Ковтун поборолся за верховой мяч, последовал отскок к Маркао, и тот в одно касание точно пробил в нижний угол ворот. Через минуту "Спартак" мог выйти вперед - тот же Маркао опередил Маннингера и головой переправлял мяч в ворота, но его удар был неточен.

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