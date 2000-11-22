Через две минуты у "Спартака" была возможность сравнять счет - Робсон не успел опередить в борьбе за мяч голкипера "Арсенала" Алекса Маннингера, а Безродный не попал в пустые ворота. Следующая атака москвичей закончилась провалом в обороне и выходом три в два - после передачи Анри мяч оказался у Нванкво Кану. К счастью, Филимонов справился с его ударом и перевел мяч на угловой.