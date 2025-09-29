Футбол
29 сентября, 16:00

Лига чемпионов Азии: где смотреть трансляции матчей

12 матчей общего этапа ЛЧ Азии будут сыграны во 2-м туре общего этапа
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Продолжается общий этап Лиги чемпионов Азии. С 29 сентября по 1 октября будут сыграны матчи 2-го тура.

Результаты игр турнира можно отслеживать в футбольном матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матчи азиатской Лиги чемпионов показывает телеканал «Старт» и сайт tvstart.ru.

В общем этапе азиатской ЛЧ принимают участие 24 команды, разделенные на Западную и Восточную конференции. В плей-офф выйдут 16 клубов — по восемь из каждый конференции.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. В финале сезона-2024/25 клуб победил «Кавасаки Фронтале» из Японии со счетом 2:0. Наиболее титулованным клубом турнира является саудовский «Аль-Хиляль», выигрывавший его четыре раза (в предыдущий раз — в 2021 году).

