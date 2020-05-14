Ленинградский бунт. Самые масштабные беспорядки болельщиков в СССР

63 года назад состоялись самые массовые беспорядки в истории советского футбола, известные как Ленинградский футбольный бунт. После матча «Зенит» — «Торпедо», завершившегося поражением хозяев со счетом 1:5, произошли столкновения болельщиков с милицией, в результате чего были задержаны и осуждены 16 человек. Наибольший срок получил Юрий Гаранин — восемь лет.

Эти беспорядки считались самыми массовыми в истории советского и российского футбола до событий июня 2002 года в Москве. Тогда во время просмотра матча чемпионата мира-2002 Япония — Россия на Манежной площади начались массовые погромы.