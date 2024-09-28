Легенды сборной России обыграли ветеранов «Черноморца» в гала-матче в Новороссийске

Легенды сборной России одержали победу над ветеранами «Черноморца» в гала-матче со счетом 9:7.

Игра проходила на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В ней принимали участие Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Валерий Гладилин, Евгений Алдонин, Василий Иванов и другие звезды российского футбола.

Матч был посвящен выходу фильма о Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист», который появится в прокате с 31 октября.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет. В составе «Спартака» он трижды становился чемпионом СССР, по одному разу — чемпионом России и обладателем Кубка страны.