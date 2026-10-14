ЛАСК — «Ливерпуль»: во сколько начало матча Лиги чемпионов

Австрийский ЛАСК и английский «Ливерпуль» сыграют во втором туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 14 октября. Встреча пройдет на стадионе «Райффайзен Арена» в Линце (Австрия) и начнется в 19.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

14 октября, 19:45. Raiffeisen Arena (Линц)

Следить за ключевыми событиями игры ЛАСК — «Ливерпуль» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

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В первом туре общего этапа ЛАСК на выезде уступил греческому АЕК (0:1) и не набрал очков. «Ливерпуль» начал выступление в Лиге чемпионов с домашней победы над мадридским «Атлетико» (2:1) и заработал три очка.

В последнем матче чемпионата Австрии ЛАСК 11 октября уступил венскому «Рапиду» (0:2). «Ливерпуль» в шестом туре АПЛ дома проиграл «Манчестер Сити» (0:3).

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