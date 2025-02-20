Ларин назначен на должность спортивного директора футбольной академии «Спарта»

Академия «Спарта» обьявила о назначении Николая Ларина на должность спортивного директора.

«Поздравляем с назначением, желаем удачи в реализации всех проектов и плодотворной работы», — сказано в заявлении академии.

Отмечается, что специалист приступит к работе 1 марта.

Ранее Ларин занимал должность советника руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола, а также был директором академии «Чертаново».

Футбольная академия «Спарта» была основана в 2022 году бывшим президентом РПЛ Ашотом Хачатурянцем. Также одним из соучредителей проекта является журналист и комментатор Нобель Арустамян.