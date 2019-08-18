Лаксальт намерен покинуть «Милан»

Защитник «Милана» Диего Лаксальт намерен покинуть клуб. Тренерский штаб «россонери» не рассчитывает на 26-летнего уругвайца в предстоящем сезоне, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее появлялась информация, что на агента игрока выходил «Зенит», который интересовался Лаксальтом еще год назад. Также к игроку проявляют интерес «Парма», «Фиорентина» и «Фенербахче».

В сезоне-2018/19 Лаксальт провел 29 матчей за «Милан» и отметился 1 результативной передачей. Контракт защитника с миланцами будет действовать до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.