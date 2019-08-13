Кюрзава может покинуть "ПСЖ"

Защитник "ПСЖ" Левен Кюрзава может покинуть клуб этим летом. Парижане готовы отпустить 26-летнего француза, если получат хорошее предложение, утверждает L'Equipe.

Кюрзава потерял место в основе команды Томаса Тухеля после того, как прошлым летом в "ПСЖ" перешел Хуан Бернат. В нынешнем сезоне он не выходил на поле ни в матче за Суперкубок Франции против "Ренна" (2:1) но в первом туре чемпионата против "Нима" (3:0).

К игроку есть интерес в Италии и Испании. Контракт Кюрзава с "ПСЖ" рассчитан до лета 2020 года. Портал transfermarkt.de оценивает его в 17,5 миллиона евро.