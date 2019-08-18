Кюизанс официально стал игроком «Баварии»
14:02
«Бавария» официально оформила трансфер полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Микаэля Кюизанса. 20-летний француз заключил контракт на пять лет, сообщает официальный сайт мюнхенцев.
Ранее появлялась информация, что сумма трансфера составила 10 миллионов евро.
В сезоне-2018/19 Кюизанс провел 11 матчей в бундеслиге за «Боруссию», отметившись при этом 1 результативной передачей.
Der #FCBayern hat den franz?sischen U20-Nationalspieler Micha?l Cuisance von Borussia M?nchengladbach verpflichtet. #ServusMicha?l— FC Bayern M?nchen (@FCBayern) August 18, 2019
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