Кюизанс официально стал игроком «Баварии»

«Бавария» официально оформила трансфер полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Микаэля Кюизанса. 20-летний француз заключил контракт на пять лет, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

Ранее появлялась информация, что сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Кюизанс провел 11 матчей в бундеслиге за «Боруссию», отметившись при этом 1 результативной передачей.