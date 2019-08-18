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Кюизанс официально стал игроком «Баварии»

14:02
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«Бавария» официально оформила трансфер полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Микаэля Кюизанса. 20-летний француз заключил контракт на пять лет, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

Ранее появлялась информация, что сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Кюизанс провел 11 матчей в бундеслиге за «Боруссию», отметившись при этом 1 результативной передачей.

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