8 декабря 2000, 00:37

Кубок УЕФА. 1/16 финала. Ответные матчи

Сергей ЮРИС

    СЕЛЬТА - ШАХТЕР - 1:0. Закончился первый тайм.

    Гол: Катанья, 28.

    "Сельта" (Виго): Кавальеро, Касерес, Джованелла, КАРПИН, Густаво Лопес, Хуанфран, Дорива, Маккарти, Джорович, Яго, Катанья.

    "Шахтер" (Донецк): Вирт, Старостяк, Глевецкас, Попов, БАХАРЕВ, Ковалев, Зубов, Воробей, Шевчук, Белик, Окоронкво.

    Наказания: Белик, 39 (предупреждение).

    Судья: Бенке (Австрия).

    7 декабря. Виго. Стадион "Балаидос". 15 000 зрителей (вмещает 32 000). 12 градусов.

    Первый матч - 0:0.

Сергей ЮРИС

из Виго

    Игровая инициатива "Сельты" была предсказуема, но ожидаемого стартового натиска не получилось. Хотя уже на 5-й минуте Вирту пришлось серьезно взяться за дело, чтобы отразить могучий удар Доривы, а потом проводить глазами мяч, посланный Маккарти мимо ворот, особого перевеса хозяев не ощущалось. "Шахтер" организовал две быстрые контратаки. Воробею замкнуть фланговую передачу Зубова помешал Джорович. А вот Белику не мог помешать никто... кроме него самого. 19-летний форвард, которому опять же ассистировал Зубов, переправлял мяч головой в ворота с трех метров, но - мимо.

    Когда же взаимные шансы на быстрый гол были исчерпаны, игра перетекла в позиционное русло. "Шахтер" довольно долго предвосхищал выпады "Сельты", которыми дирижировал со своего правого фланга Карпин. Полузащитник сборной России пытался вывести на завершающий удар поочередно Маккарти и Густаво Лопеса, но донецкие игроки отводили угрозы.

    Относительное благополучие для "Шахтера" продолжалось до 28-й минуты. До тех пор пока автор недавнего хет-трика в ворота "Барселоны" Катанья не взорвал трибуны. Джованелла навесил слева и испанский бразилец, не встретив ни малейшего сопротивления, в высоком прыжке эффектно вколотил мяч в сетку.

    Вдохновленная успехом "Сельта" основательно прижала украинскую команду к воротам, и Джованелла едва не увеличил счет - мяч просвистел в сантиметрах от стойки. Вскоре Катанья едва не использовал выход один на один с Виртом. В последние минуты тайма преимущество хозяев в середине поля выглядело настолько ощутимым, что донецкой команде приходилось подолгу оставалась без мяча.

ЦСКА сыграет с обладателем Кубка УЕФА

Кубок УЕФА. 1/16 финала. Ответные матчи
