Кубок УЕФА. 1/16 финала. Ответные матчи
СЕЛЬТА - ШАХТЕР - 1:0. Закончился первый тайм.
Гол: Катанья, 28.
"Сельта" (Виго): Кавальеро, Касерес, Джованелла, КАРПИН, Густаво Лопес, Хуанфран, Дорива, Маккарти, Джорович, Яго, Катанья.
"Шахтер" (Донецк): Вирт, Старостяк, Глевецкас, Попов, БАХАРЕВ, Ковалев, Зубов, Воробей, Шевчук, Белик, Окоронкво.
Наказания: Белик, 39 (предупреждение).
Судья: Бенке (Австрия).
7 декабря. Виго. Стадион "Балаидос". 15 000 зрителей (вмещает 32 000). 12 градусов.
Первый матч - 0:0.
Сергей ЮРИС
из Виго
Игровая инициатива "Сельты" была предсказуема, но ожидаемого стартового натиска не получилось. Хотя уже на 5-й минуте Вирту пришлось серьезно взяться за дело, чтобы отразить могучий удар Доривы, а потом проводить глазами мяч, посланный Маккарти мимо ворот, особого перевеса хозяев не ощущалось. "Шахтер" организовал две быстрые контратаки. Воробею замкнуть фланговую передачу Зубова помешал Джорович. А вот Белику не мог помешать никто... кроме него самого. 19-летний форвард, которому опять же ассистировал Зубов, переправлял мяч головой в ворота с трех метров, но - мимо.
Когда же взаимные шансы на быстрый гол были исчерпаны, игра перетекла в позиционное русло. "Шахтер" довольно долго предвосхищал выпады "Сельты", которыми дирижировал со своего правого фланга Карпин. Полузащитник сборной России пытался вывести на завершающий удар поочередно Маккарти и Густаво Лопеса, но донецкие игроки отводили угрозы.
Относительное благополучие для "Шахтера" продолжалось до 28-й минуты. До тех пор пока автор недавнего хет-трика в ворота "Барселоны" Катанья не взорвал трибуны. Джованелла навесил слева и испанский бразилец, не встретив ни малейшего сопротивления, в высоком прыжке эффектно вколотил мяч в сетку.
Вдохновленная успехом "Сельта" основательно прижала украинскую команду к воротам, и Джованелла едва не увеличил счет - мяч просвистел в сантиметрах от стойки. Вскоре Катанья едва не использовал выход один на один с Виртом. В последние минуты тайма преимущество хозяев в середине поля выглядело настолько ощутимым, что донецкой команде приходилось подолгу оставалась без мяча.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2