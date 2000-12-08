Кубок УЕФА. 1/16 финала. Ответные матчи

Игровая инициатива "Сельты" была предсказуема, но ожидаемого стартового натиска не получилось. Хотя уже на 5-й минуте Вирту пришлось серьезно взяться за дело, чтобы отразить могучий удар Доривы, а потом проводить глазами мяч, посланный Маккарти мимо ворот, особого перевеса хозяев не ощущалось. "Шахтер" организовал две быстрые контратаки. Воробею замкнуть фланговую передачу Зубова помешал Джорович. А вот Белику не мог помешать никто... кроме него самого. 19-летний форвард, которому опять же ассистировал Зубов, переправлял мяч головой в ворота с трех метров, но - мимо.