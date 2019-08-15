Кубо отказался переходить в «Вальядолид» на правах аренды

«Вальядолид» хотел арендовать полузащитника «Реала» Такэфусу Кубо. Однако 18-летний японец отказался уходить в аренду, сообщает El Mundo Deportivo.

Хавбек посоветовался со своим отцом и агентом и решил, что останется в «Реале» и будет продолжать свое развитие в структуре «сливочных». Кубо присоединился к «Реалу» этим летом, подписав контракт с клубом до 2024 года.

Напомним, что ранее «Вальядолид» арендовал другого игрока мадридцев — голкипера Андрея Лунина.