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Кубо отказался переходить в «Вальядолид» на правах аренды

15 августа 2019, 21:30
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«Вальядолид» хотел арендовать полузащитника «Реала» Такэфусу Кубо. Однако 18-летний японец отказался уходить в аренду, сообщает El Mundo Deportivo.

Хавбек посоветовался со своим отцом и агентом и решил, что останется в «Реале» и будет продолжать свое развитие в структуре «сливочных». Кубо присоединился к «Реалу» этим летом, подписав контракт с клубом до 2024 года.

Напомним, что ранее «Вальядолид» арендовал другого игрока мадридцев — голкипера Андрея Лунина.

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