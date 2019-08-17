Круговой пока не выбрал между «Зенитом» и ЦСКА

Защитник «Уфы» Данил Круговой признался, что пока не определился, где продолжить карьеру — в ЦСКА или «Зените».

«Сложный выбор, — рассказал Круговой в эфире «Матч Премьер». — Контракт на пять лет. Есть два варианта развития событий. Перейти в ЦСКА и никогда больше не вернуться в «Зенит». Или перейти в «Зенит» и никогда не попасть в ЦСКА.

Буду решать. Когда будут два точных контракта, то положу два листочка перед собой и распишу все плюсы и минусы.

Плюсы ЦСКА? Тренер и много знакомых.

Плюсы «Зенита»? Родной город. Плюс тренер, с которым я работал».

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что в свое время уфимский клуб приобрел Кругового у «Зенита» за 12 миллионов рублей. Сейчас «Уфа» планирует выручить за трансфер 21-летнего защитника в 10 раз больше.