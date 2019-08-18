Нападающий «Барселоны» Фелиппе Коутинью прилетел в Германию для прохождения медосмотра. После этого его трансфер в «Баварию» будет оформлен окончательно, сообщает Sky in Germany.

Ранее мюнхенский клуб объявил о принципиальной договоренности с «Барселоной». Речь идет об аренде с правом выкупа.

Erstes Bild von Coutinho in M?nchen. Mehr gleich bei Sky Sport News HD.@FCBayern @SkySportDE pic.twitter.com/DuQkepRQD5 — Marc Behrenbeck (@Sky_Marc) August 18, 2019

По информации СМИ, зарплата игрока в Германии составит порядка 11 миллионов евро в год.

27-летний бразилец в прошлом сезоне провел 54 матча за сине-гранатовых, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 90 миллионов евро.