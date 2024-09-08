Костомаров рассказал о впечатлениях от первого футбольного матча после ампутации

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от благотворительного матча команд Фонда Хабенского и ДоброFON.

«Эмоции переполняют! Первый раз играю в футбол после всего, что произошло. Здорово собраться всем вместе и в хорошую погоду погонять мяч на такой прекрасной площадке, а тем более когда это благое дело», — рассказал фигурист.

Игра завершилась со счетом 13:13. В ней приняли участие известные деятели культуры, спортсмены и блогеры.