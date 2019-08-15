Корниленко вошел в тренерский штаб «Крыльев Советов»

Экс-нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко был представлен в качестве тренера клуба. В декабре 2018 года он получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А», сообщает официальный сайт самарцев.

— Я очень рад возвращению в Самару, — признался Корниленко. — Для меня начинается новый этап в футбольной карьере. Постараюсь принести такую же пользу «Крыльям» в новом качестве, какую приносил команде, будучи игроком. Буду рад видеть болельщиков как на «Самара Арене», так и на выездных играх.

Корниленко выступал за «Крылья Советов» на протяжении 9 лет, провел за самарский клуб 205 матчей и забил 56 голов.