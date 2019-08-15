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Корниленко вошел в тренерский штаб «Крыльев Советов»

15 августа 2019, 20:35
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Экс-нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко был представлен в качестве тренера клуба. В декабре 2018 года он получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А», сообщает официальный сайт самарцев.

— Я очень рад возвращению в Самару, — признался Корниленко. — Для меня начинается новый этап в футбольной карьере. Постараюсь принести такую же пользу «Крыльям» в новом качестве, какую приносил команде, будучи игроком. Буду рад видеть болельщиков как на «Самара Арене», так и на выездных играх.

Корниленко выступал за «Крылья Советов» на протяжении 9 лет, провел за самарский клуб 205 матчей и забил 56 голов.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?17443

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