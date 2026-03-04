Комик Попов готов отдать ребенка в футбол: «В этом нет ничего плохого»

Известный актер и комик Арсений Попов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, на какой вид спорта лучше отдать своего ребенка.

«Сейчас вспоминаю себя маленького. Я хотел и ходил во все секции, которые только были. Если я, ребенок, выбираем футбол, почему нет. В этом нет ничего плохого. Девочку отдавать на фигурное катание? Любому человеку нужно предложить выбор. Пусть он его делает сам», — сказал Попов «СЭ».