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Сегодня, 10:52

Колыванов рассказал, что хочет вернуться к тренерской работе

Сергей Разин
корреспондент
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Российский специалист Игорь Колыванов рассказал о том, что хочет продолжить тренерскую карьеру.

— Пока сам хожу играть в футбол, — приводит слова Колыванова Metaratings.ru. — Когда приглашают на телевидение, прихожу туда.

— Хотите вернуться к тренерской работе?

— Конечно. Будут интересные предложения — обговорим. Нервы уже не железные, хочется чего-то более серьезного. Думаю о новых целях. Я оптимист по жизни, надеюсь на лучшее.

56-летний тренер работал в юношеских и молодежных сборных России, а также в «Уфе», «Торпедо», ереванском «Арарате» и «Текстильщике». В марте Колыванов покинул ивановский клуб.

Источник: Metaratings
Игорь Колыванов
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