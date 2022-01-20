Колосков считает верным решение ФИФА ввести новые правила аренды игроков

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал введение ФИФА новых правил аренды игроков.

«Такие шаги не принимаются спонтанно. Понятно, что за этим стоит серьезный анализ того, что происходит в мировом футболе, — цитирует Колоскова ТАСС. — Речь же идет не о какой-то отдельной конфедерации, а обо всем мировом футболе.

Порой клубы жили только за счет того, что арендовали игроков или, наоборот, отдавали их. А игроки как разменная монета мотались. Это заставит клубы более ответственно относиться к формированию состава".

ФИФА 20 января на официальном сайте объявила о введении новых правил аренды игроков в мировом футболе, которые вступит в силу в июле 2022 года.