Клуб НФЛ «Вашингтон Коммандерс» продали за рекордную сумму в истории спорта

Владельцы клубов НФЛ согласились на продажу команды «Вашингтон Коммандерс» консорциуму во главе с бизнесменом Джошем Харрисом, сообщается в соцсетях лиги.

По данным ESPN, клуб будет продан за рекордные в Северной Америке 6,05 миллиарда долларов.

В группу владельцев Харриса входят член Зала славы НБА Мэджик Джонсон и миллиардер Митчелл Рэйлс.

Клуб «Вашингтон Коммандерс» был основан в 1932 году. За всю историю команда три раза становилась победителем Супербоула (1982, 1987, 1991).