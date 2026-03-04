Кержаков стал спецпредставителем губернатора Санкт-Петербурга

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков сообщил о назначении на пост спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Кержаков в своем Telegram-канале опубликовал фотографию двери, на которой написана его фамилия и должность.

Кержаков завершил карьеру футболиста в 2017 году. После этого он работал в качестве тренера в сборной России (до 17 лет), «Томи», «Пари НН», «Кармиотиссе», «Спартаке» из Суботицы и «Кайрате».

За «Зенит» Кержаков сыграл 386 матчей, забил 162 гола и отдал 71 результативную передачу. В составе «Севильи» он выиграл Кубок УЕФА.