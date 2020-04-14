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Кержаков с сыном воссоздали обложку сингла Эминема «Cleanin' Out My Closet»

12:27
Сын Кержакова спародировал обложку Eminem. Фото Instagram Александра Кержакова. Обложка сингла Eminem «Cleanin&#039; Out My Closet». Фото Interscope Records
Сын Кержакова спародировал обложку Eminem. Фото Instagram Александра Кержакова.
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков вместе с сыном воссоздал обложку известного сингла Eminem «Cleanin' Out My Closet».

В своем Instagram Кержаков выложил фото сына, сидящего у открытого пустого холодильника.

— Cleaning out my fridge (вычищаю холодильник — прим. «СЭ»), — подписал публикацию Кержаков.

Ранее Кержаков вместе с детьми воссоздал обложки альбомов «Definitely Maybe» группы Oasis, «Abbey Road» группы «Beatles» и сингла «Bohemian Rhapsody» группы Queen.

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