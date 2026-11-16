Казахстан — Словакия: во сколько начало матча Лиги наций

Сборные Казахстана и Словакии сыграют в заключительном, 6-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА в понедельник, 16 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Астана Арена» в Астане и начнется в 18.00 по московскому времени — в 20.00 по местному.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 3.

16 ноября, 18:00. Астана Арена (Астана)

Следить за ключевыми событиями встречи Казахстан — Словакия можно в матч-центре «СЭ».

Где смотреть матч Казахстан — Словакия

В Казахстане прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport. Смотреть встречу также можно на официальном сайте телеканала.

В России матч доступен в онлайн-кинотеатре Okko по подписке.

В предыдущем туре Казахстан на выезде уступил Молдавии (1:2). Единственный гол казахстанской команды забил Ислам Чесноков.

Словакия дома сыграла вничью с Фарерскими островами (2:2). Словацкая сборная набрала 11 очков и досрочно обеспечила себе первое место в группе C3.

Казахстан после пяти матчей имеет 2 очка и занимает четвертую строчку. Команда уже не сможет подняться выше последнего места, но сохраняет место в дивизионе C.

В первом очном матче нынешнего розыгрыша Словакия обыграла Казахстан (2:1). Встреча состоялась 29 сентября в Кошице.

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