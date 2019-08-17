Кавани договорился о контракте с американским «Интером»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани в следующем году пополнит состав клуба MLS «Интер Майами», принадлежащего Дэвиду Бекхэму. 32-летний уругваец уже договорился о контракте с американской командой и заключит трехлетнее соглашение, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Трансфер будет осуществлен в июле следующего года, после того как 30 июля 2020 года завершится действие контракта Кавани с «ПСЖ». Таким образом, он пополнит американский клуб на правах свободного агента.

В прошлом сезоне 32-летний Эдинсон Кавани провел 33 матча за «ПСЖ» и забил 23 мяча при девяти голевых передачах.