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Сегодня, 19:08

Кашчелан рассказала о специфике работы женщины-агента

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Марияна Кашчелан рассказала о специфике работы женщины-агента.

«Сталкивалась ли с пренебрежением ко мне только из-за того, что я не мужчина? Сейчас уже не сталкиваюсь, но в начале было разное отношение. Самое странное было в арабском мире. Они год привыкали ко мне и сначала вообще не хотели общаться. Я тогда не предлагала игроков и просто давала им время привыкнуть к себе. Сначала меня всегда сопровождали коллеги, а представители арабских клубов даже не смотрели в мою сторону. Помню, на встрече с президентом одного клуба он меня спросил, работает ли мой муж. Когда ответила, что работает, он искренне удивился, зачем я этим занимаюсь. Но потом все привыкли к тому, что я женщина. Да, конечно, отношение к женщинам в футболе не самое обычное. Слава богу, что у меня никогда не было неприятных ситуаций. Наверное, помогло то, что я жена футболиста», — приводит слова Кашчелан Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-kashchelan-v-arabskom-mire-so-mnoi-voobshe-ne-khoteli-obshatsya-no-potom-privykli-chto-ya-zhenshina-265285/
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 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
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Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
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 - : -
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