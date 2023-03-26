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Карвальо: «Были предложения из Англии и Италии. Но я остался в ЦСКА и не расстраиваюсь»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо ответил на вопрос, что сказал экс-тренер московской команды Валерий Газзаев в перерыве матча финала Кубка УЕФА сезона-2004/05.

«Сейчас уже не помню его слова. Но по его лицу можно было судить о многом — по тому, как говорил и смотрел, какая гримаса... В тот момент на лице Валерия Георгиевича был гнев, негодование всем происходящим, это замативировало меня и Вагнера Лава. Мы просто посмотрели ему в глаза — он кипел. А сегодня в раздевалке мы проводили параллели, сравнивали с нашими временами — нам немножко не хватает такого вот усача Валерия Георгиевича. Его духа, когда он подойдет и спросит по полной», — приводит «РБ Спорт» слова Карвальо.

Также он рассказал о предложениях из Европы, которые поступали ему в период футбольной карьеры.

«Предложения были — из Англии, из Италии. Но в тот момент я предложил все это президенту. Мы сели и обсудили. Я остался в ЦСКА. Но не расстраиваюсь. Я был счастлив, продолжая играть в ЦСКА», — добавил экс-полузащитник.

В финале Кубка УЕФА сезона-2004/05 армейцы в Лиссабоне уступали «Спортингу» после первого тайма (0:1), а во втором забили три мяча и одержали победу. Карвальо в том матче отдал три голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/danie-l-karval-o-by-li-predlozheniya-iz-italii-i-anglii-ya-ostalsya-v-tsska-i-ne-rasstraivayus/
Даниэл Карвальо
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