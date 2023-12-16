Карасев рассказал о дружеских отношениях с европейскими арбитрами после сборов УЕФА
Российский арбитр Сергей Карасев ответил на вопрос о назначении на матчи УЕФА.
— Открытых приглашений судить дальше не было?
— Это же идет централизованно через РФС. Милорад Мажич всегда на связи с руководителями Саудовской Аравии.
— Вы поработали на сборе УЕФА, как все прошло? Какое отношение там?
— Вообще ничего не поменялось. Можете не верить, но так оно и есть. Я этому не удивлен. Мы очень много лет знакомы и с судьями, и с руководством. Отношения со всеми сохранились нормальные, дружеские.
— Могут ли вас назначить на матч по линии УЕФА в 2024 году?
— Может быть, гарантий никаких нет. Остаюсь в списке арбитров. Что с этим делать? Надо жить и ждать. Поездка на сборы — хороший шаг. Полтора года не было, а сейчас удалось пригласить. Для них в том числе это было не так просто. Посмотрим в 2024 году.
— Чем отличается судейство в Саудовской Аравии от того, что сейчас в России?
— Там есть более горячие ребята, особенно из команд второй половины турнирной таблицы, где меньше европейских легионеров. Очень сложно говорить об уровне. За этим надо следить. Но первая пятерка — европейские команды.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5