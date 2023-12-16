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Судейство

Сегодня, 16:51

Карасев рассказал о дружеских отношениях с европейскими арбитрами после сборов УЕФА

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Российский арбитр Сергей Карасев ответил на вопрос о назначении на матчи УЕФА.

— Открытых приглашений судить дальше не было?

— Это же идет централизованно через РФС. Милорад Мажич всегда на связи с руководителями Саудовской Аравии.

— Вы поработали на сборе УЕФА, как все прошло? Какое отношение там?

— Вообще ничего не поменялось. Можете не верить, но так оно и есть. Я этому не удивлен. Мы очень много лет знакомы и с судьями, и с руководством. Отношения со всеми сохранились нормальные, дружеские.

— Могут ли вас назначить на матч по линии УЕФА в 2024 году?

— Может быть, гарантий никаких нет. Остаюсь в списке арбитров. Что с этим делать? Надо жить и ждать. Поездка на сборы — хороший шаг. Полтора года не было, а сейчас удалось пригласить. Для них в том числе это было не так просто. Посмотрим в 2024 году.

— Чем отличается судейство в Саудовской Аравии от того, что сейчас в России?

— Там есть более горячие ребята, особенно из команд второй половины турнирной таблицы, где меньше европейских легионеров. Очень сложно говорить об уровне. За этим надо следить. Но первая пятерка — европейские команды.

Сергей Карасев (судья)
УЕФА
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

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