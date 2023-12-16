Карасев рассказал о дружеских отношениях с европейскими арбитрами после сборов УЕФА

Российский арбитр Сергей Карасев ответил на вопрос о назначении на матчи УЕФА.

— Открытых приглашений судить дальше не было?

— Это же идет централизованно через РФС. Милорад Мажич всегда на связи с руководителями Саудовской Аравии.

— Вы поработали на сборе УЕФА, как все прошло? Какое отношение там?

— Вообще ничего не поменялось. Можете не верить, но так оно и есть. Я этому не удивлен. Мы очень много лет знакомы и с судьями, и с руководством. Отношения со всеми сохранились нормальные, дружеские.

— Могут ли вас назначить на матч по линии УЕФА в 2024 году?

— Может быть, гарантий никаких нет. Остаюсь в списке арбитров. Что с этим делать? Надо жить и ждать. Поездка на сборы — хороший шаг. Полтора года не было, а сейчас удалось пригласить. Для них в том числе это было не так просто. Посмотрим в 2024 году.

— Чем отличается судейство в Саудовской Аравии от того, что сейчас в России?

— Там есть более горячие ребята, особенно из команд второй половины турнирной таблицы, где меньше европейских легионеров. Очень сложно говорить об уровне. За этим надо следить. Но первая пятерка — европейские команды.