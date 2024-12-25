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Карапузов: «Первую часто сезона для «Пари НН» оценю неудовлетворительно»

Даниил Аршавский
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Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитников Антона и Алексея Миранчука рассказал, что в МЛС проявляли интерес к обоим футболистам.

«Изначально в лиге интересовались Антоном, но американцы отказались от услуг игрока из-за того, что на тот момент он находился в России. По этой причине они переключились на Алексея, который уже долгое время играет в Европе. Могут ли братья воссоединиться в МЛС? Да, проблема только в том, что Антону нужно набрать свои кондиции», — цитирует Кузьмичева Metaratings.ru.

29-летний Алексей 30 июля 2024 года перешел в «Атланту Юнайтед» из итальянской «Аталанты». В текущем сезоне хавбек отметился 3 голами и 4 результативными передачами в 14 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 10 миллионов евро.

29-летний Антон 9 сентября 2024 года перешел из «Локомотива» в швейцарский «Сьон». За 7 матчей в нынешнем сезоне россиянину не удалось отметиться результативными действиями. Рыночная стоимость полузащитника по оценке портала Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Миранчук
Антон Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
ФК Сьон
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
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2.03 16:30
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