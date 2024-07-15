Канчельскиса избили в московском баре после финала Евро-2024

Бывшего полузащитника сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса избили в московском баре после финала Евро-2024, сообщает Mash.

По сведениям источника, 55-летний специалист был избит после того, как он напал на одного из посетителя заведения. Сотрудники бара не смогли привезти Канчельскиса в чувства и вызвали скорую помощь. Медики оказали ему помощь на месте и не стали госпитализировать.

Канчельскис возглавляет «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана. Также специалист работал в «Торпедо-ЗИЛ», «Уфе», «Волге», «Юрмале», «Солярисе» и «Навбахоре». В качестве игрока Канчельскис выступал в Англии за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон», а также за шотландский «Рейнджерс».