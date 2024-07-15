Канчельскиса избили в московском баре после финала Евро-2024
Бывшего полузащитника сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса избили в московском баре после финала Евро-2024, сообщает Mash.
По сведениям источника, 55-летний специалист был избит после того, как он напал на одного из посетителя заведения. Сотрудники бара не смогли привезти Канчельскиса в чувства и вызвали скорую помощь. Медики оказали ему помощь на месте и не стали госпитализировать.
Канчельскис возглавляет «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана. Также специалист работал в «Торпедо-ЗИЛ», «Уфе», «Волге», «Юрмале», «Солярисе» и «Навбахоре». В качестве игрока Канчельскис выступал в Англии за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон», а также за шотландский «Рейнджерс».
Источник: Mash
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|Ахмат
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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