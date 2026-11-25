КАМАЗ — «Енисей»: время начала и трансляция матча Первой лиги

КАМАЗ и «Енисей» сыграют в 19-м туре Лиги PARI в среду, 25 ноября. Встреча пройдет на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах и начнется в 18.00 по московскому времени.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 19-й тур.

25 ноября, 18:00. КАМАЗ (Набережные Челны)

Следить за ключевыми событиями игры КАМАЗ — «Енисей» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Прямая онлайн-трансляция встречи будет доступна на официальной платформе ФНЛ ТВ. Также посмотреть матч можно будет на телеканале «Мяч» и онлайн-платформе VK Видео. Начало телевизионного эфира — в 17.50 мск.

Перед игрой команды располагаются рядом в турнирной таблице. КАМАЗ после 18 матчей набрал 17 очков и занимает 15-е место. В предыдущем туре клуб из Набережных Челнов дома обыграл костромской «Спартак» (3:1).

«Енисей» также имеет 17 очков и занимает 16-ю строчку. В прошлом туре красноярская команда на своем поле уступила ульяновской «Волге» (1:2).

В первом круге соперники сыграли вничью (2:2).

Первая лига: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и последние новости ФНЛ