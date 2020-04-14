Календарь чемпионата Бурунди переработан, но не из-за коронавируса, а из-за выборов

Федерация футбола Бурунди объявила о том, что календарь чемпионата страны будет переработан. Как сообщает L'Equipe, такое решение было принято не из-за пандемии коронавируса, а из-за предстоящих выборов в стране. Некоторые стадионы будут использованы для митингов. Президентские и парламентские выборы в Бурунди запланированы на 20 мая.

В Бурунди намерены закончить чемпионат и кубок до лета, как это и было запланировано календарем изначально.

Таким образом, Бурунди остается единственной африканской страной, где продолжают играть в футбол.

Отметим, что портал ESPN опубликовал информацию о том, что чемпионат приостановлен из-за коронавируса.

#Burundi Apr?s avoir analys?:

*l'?tat d'avancement des comp?titions nationales dont deux principales aboutissant aux comp?titions Internationales,

*le programme des comp?titions ? venir,..., le CE de la FFB, en sa s?ance du 12 /4/2020 a d?cid? le r?am?nagement des calendriers pic.twitter.com/QRU2JHbl5R — F.F.B (@BurundiFF) April 13, 2020

Большинство спортивных мероприятий перенесено или отменено из-за пандемии коронавируса. По последним данным Worldometers, в мире зарегистрирован 1 925 571 случай заражения коронавирусом. За весь период зарегистрировано 119 718 летальных исходов, всего выздоровело 452 178 человек.