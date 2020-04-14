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Календарь чемпионата Бурунди переработан, но не из-за коронавируса, а из-за выборов

11:09
Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза. Фото AFP
Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза. Фото AFP
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Федерация футбола Бурунди объявила о том, что календарь чемпионата страны будет переработан. Как сообщает L'Equipe, такое решение было принято не из-за пандемии коронавируса, а из-за предстоящих выборов в стране. Некоторые стадионы будут использованы для митингов. Президентские и парламентские выборы в Бурунди запланированы на 20 мая.

В Бурунди намерены закончить чемпионат и кубок до лета, как это и было запланировано календарем изначально.

Таким образом, Бурунди остается единственной африканской страной, где продолжают играть в футбол.

Отметим, что портал ESPN опубликовал информацию о том, что чемпионат приостановлен из-за коронавируса.

Большинство спортивных мероприятий перенесено или отменено из-за пандемии коронавируса. По последним данным Worldometers, в мире зарегистрирован 1 925 571 случай заражения коронавирусом. За весь период зарегистрировано 119 718 летальных исходов, всего выздоровело 452 178 человек.

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