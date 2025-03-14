Чехова: «Все жены футболистов похожи друг на друга. Выбирают девушек не душой и сердцем, а как модный аксессуар»

Известная российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова в разговоре с «СЭ» дала совет футболистам по построению отношений.

«Футболисты — это же командные ребята. У них что модно у лидера, то они и копируют. Все жены футболистов похожи друг на друга. За редким исключением, они все в одном стиле. А ведь мы, женщины, все разные. И мужчинам нравится разный тип женщин. Но в футбольной команде все друг над другом ведь подтрунивают, соревнуются, кто лучше машину купил, у кого круче кроссовки и так далее. И представим, футболист приводит девушку, с которой ему очень хорошо, но она маленькая, толстенькая и несимпатичная», — сказала Чехова «СЭ».

Чехова отметила, что футболистам стоит выбирать девушек по душе.

«И что начинают делать его партнеры по команде? Они начинают над ним подтрунивать. Поэтому очень часто футболисты выбирают не душой и сердцем, а как модный аксессуар. Как кеды, как машину, как часы. Чтобы быть не хуже в своей команде. Выбирают девушек модного внешнего вида. К сожалению, не складываются отношения, потому что и девушки выбирают футболистов часто из-за того, что они эффектные, известные, у них деньги есть. И футболисты выбирают не по душевным качествам, а по внешним, соответствуя своим футбольным стандартам, так скажем. А надо выбирать по душе!» — добавила Чехова.

Дарик Агаларов