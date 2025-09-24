Источник: УЕФА не намерен отстранять израильские команды

УЕФА не планирует отстранять израильские сборные и клубы от международных соревнований, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Israel Hayom.

По данным источника, такой позиции УЕФА способствовали усилия со стороны израильских и международных дипломатов, спортивных чиновников и представителей США.

23 сентября управление верховного комиссара ООН по правам человека обратилось к ФИФА и УЕФА с призывом отстранить сборную Израиля. При этом данный орган формально с футболом не связан.

В марте 2025 года израильские военнослужащие возобновили боевые действия в секторе Газа, тем самым прервав установленный в январе 2025 года режим прекращения огня.