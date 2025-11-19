Источник: РФС планирует провести матч легенд Россия — Бразилия в 2026 году

В РФС планируют организовать матч между легендами сборных России и Бразилии, сообщает Осторожно Media.

По информации источника, игра пройдет в Санкт-Петербурге в начале мая перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ-2026).

Ожидается, что за сборную Бразилии сыграют Роналдиньо, Кака, Кафу и другие игроки национальной команды начала 2000-х.