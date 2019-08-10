Источник: Лунин попал в сферу интересов "Милана"

Голкипер "Реала" Андрей Лунин попал в сферу интересов "Милана". Итальянский клуб рассматривает различные варианты укрепления вратарской позиции на случай ухода Джанлуиджи Доннарумы, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что на 20-летнего итальянца претендует "ПСЖ". Сумма трансфера Доннарумы оценивается в 50 миллионов евро.

Если он покинет "Милан", то в качестве одной из кандидатур на его замену рассматривается 20-летний украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин. Также в шорт-лист "россонери" входят Кейлор Навас ("Реал") и Маттиа Перин ("Ювентус").

Лунин перешел в "Реал" прошлым летом из луганской "Зари". Его контракт со "сливочными" рассчитан до лета 2024 года.