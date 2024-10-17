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Сегодня, 17:49

Источник: Игорь Денисов в ближайшее время станет тренером СШОР «Зенит»

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Игорь Денисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший футболист сборной России Игорь Денисов в ближайшее время станет тренером СШОР «Зенит», сообщает Telegram-канал «На карандаше».

По данным «СЭ», эта информация соответствует действительности.

В последнее время Денисов работает тренером в академии московского «Торпедо».

Денисов завершил игровую карьеру в июле 2019 года. Полузащитник выступал за «Зенит», «Анжи», а также московские «Динамо» и «Локомотив». В составе сборной России Денисов сыграл 54 матча.

Источник: Telegram-канал «На карандаше»
Игорь Денисов
Футбол
ФК Зенит
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«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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18.10 18:00
Акрон – Зенит
 - : -
18.10 20:15
Ахмат – Факел
 - : -
19.10 14:00
Пари НН – Ростов
 - : -
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Спартак – Краснодар
 - : -
19.10 16:30
Химки – Локомотив
 - : -
19.10 19:00
Динамо Мх – ЦСКА
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Рубин – Динамо
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 7
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