Источник: Игорь Денисов в ближайшее время станет тренером СШОР «Зенит»

Бывший футболист сборной России Игорь Денисов в ближайшее время станет тренером СШОР «Зенит», сообщает Telegram-канал «На карандаше».

По данным «СЭ», эта информация соответствует действительности.

В последнее время Денисов работает тренером в академии московского «Торпедо».

Денисов завершил игровую карьеру в июле 2019 года. Полузащитник выступал за «Зенит», «Анжи», а также московские «Динамо» и «Локомотив». В составе сборной России Денисов сыграл 54 матча.